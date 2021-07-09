Движение по улице Пролетарской в Иркутске будет закрыто с 9 по 12 июля

Внимание, автомобилисты! Движение по улице Пролетарской будет закрыто. Там пройдут земляных работы с целью установить причину провала грунта на теплосетью в районе дома Пролетарская, 9. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской энергосбытовой компании.

- с 08:00 9 июля до 17:00 12 июля 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Пролетарская – в направлении движения от улицы Некрасова до улицы Желябова, - рассказали в соцсетях представители компании.

Существует вероятность отключения горячей воды.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах и планировать маршрут с учетом перекрытия участков дорог города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тропический ливень обрушился на Иркутск. До Иркутска добрался обширный циклон, который накануне напугал жителей Красноярска. (подробности)

Как Иркутск пережил потоп: последствия ливня устраняют до сих пор. Последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске привели к задержке движения трамваев, часть жителей Иркутска до сих пор остаются без электричества. (подробности)