В Иркутске инспектор ДПС помог доставить женщину в предынфарктном состоянии в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К экипажу ДПС в Иркутске обратился мужчина с просьбой помочь его супруге. Женщина задыхалась и держалась за сердце. Один из полицейских доставил ее в кратчайшие сроки в ближайшую больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При осмотре, медики диагностировали у пациентки предынфарктное состояние и приняли меры к лечению. Оперативные действия автоинспектора позволили сэкономить время, благодаря которому врачи смогли вовремя оказать необходимое лечение, - рассказали в ведомстве

Сегодня женщина уже дома, ее состояние улучшилось. После выписки, супруги разыскали лейтенанта полиции и поблагодарили его за оказанную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка во время застолья со своими друзьями забила до смерти бывшего мужа. Суд назначил соучастникам от 5 до 9 лет колонии. (подробности)

В Иркутске ежедневно дезинфицируют до 800 подъездов. Хлоркой обрабатывают холл первого этажа, лифты, дверные ручки, лестничные пролеты и др. (подробности)