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Происшествия9 июля 2021 10:28

Сибирячка во время застолья со своими друзьями забила до смерти бывшего мужа

Суд назначил соучастникам от 5 до 9 лет колонии
Анастасия КУРЕНОВА
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Сибирячка во время застолья со своими друзьями забила до смерти бывшего мужа

Сибирячка во время застолья со своими друзьями забила до смерти бывшего мужа

Фото: Ксения Вахрушева

В Братске перед судом предстали женщина и двое мужчин. Их обвиняют в групповом избиении, которое привело к смерти человека. Уголовное дело расследовано СО по Падунскому району Братска СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в июле 2020 года в СНТ «Бетонный» одна из подсудимых в ходе распития спиртных напитков из-за возникшей ссоры нанесла множественные удары по голове своему бывшему мужу. Двое ранее судимых мужчин, находившихся в их компании, продолжили избиение 43-летнего потерпевшего, поочередно нанося ему удары. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Женщину, расправившуюся с экс-супругом, приговорили к 5 годам колонии общего режима. Мужчин - к 8 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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