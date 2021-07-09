Сибирячка во время застолья со своими друзьями забила до смерти бывшего мужа Фото: Ксения Вахрушева

В Братске перед судом предстали женщина и двое мужчин. Их обвиняют в групповом избиении, которое привело к смерти человека. Уголовное дело расследовано СО по Падунскому району Братска СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в июле 2020 года в СНТ «Бетонный» одна из подсудимых в ходе распития спиртных напитков из-за возникшей ссоры нанесла множественные удары по голове своему бывшему мужу. Двое ранее судимых мужчин, находившихся в их компании, продолжили избиение 43-летнего потерпевшего, поочередно нанося ему удары. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в ведомстве.

Женщину, расправившуюся с экс-супругом, приговорили к 5 годам колонии общего режима. Мужчин - к 8 и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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