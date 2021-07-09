В Иркутске ежедневно дезинфицируют до 800 подъездов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске продолжается дезинфекция общественных пространств, транспорта и подъездов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так управляющие компании Октябрьского округа регулярно обрабатывают холл первого этажа, лифты, дверные ручки, лестничные пролеты, перила, почтовые ящики дезсредствами с хлоркой. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Ежедневно управляющими организациями обрабатывается от 720 до 800 подъездов многоквартирных жилых домов. Обработка мест общего пользования входит в состав платы за содержание общедомового имущества и выполняется компаниями в рамках договора управления, – пояснили в ведомстве.

Однако не все жители согласны оплачивать услуги по содержанию подъезда с учетом регулярной дезинфекции мест общего пользования. Из-за этого некоторые управляющие компании вынуждены отказаться от такой практики.

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