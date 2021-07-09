Фуру с 450 килограммами замороженной кеты без документов остановили в Слюдянке

На стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке инспекторы межрегионального Россельхознадзора во время очередного рейда остановили большегруз с рыбой без сопроводительных документов. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- Из Хабаровского края в Иркутск перевозили 456 кг рыбы кета замороженной без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», - рассказали в ведомстве.

Владельца товара оштрафовали на 3 тысячи рублей. Позже мужчина предоставил все необходимые ветеринарные документы.

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