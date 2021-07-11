Укравшую кошелек пару разыскивают в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском разыскивают мужчину и женщину, которые подозреваются в краже кошелька в одном из магазинов одежды, расположенного на Ленинском проспекте. Полицейские просят жителей города помочь установить личности людей, запечатленных камерой наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, узнавших данных мужчину и женщину или обладающих какой-либо информацией, касающейся преступления, убедительно просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Усольский». Кроме того, правоохранители призывают одозреваемых, изображенных на видео,

самостоятельно явиться в полицию для дачи разъяснений по факту произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Мужчина был одет: джинсы синего цвета, футболка тёмного цвета, барсетка чёрная.

Женщина была одета: блузка светлого цвета, брюки синего цвета, сумка белая.

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