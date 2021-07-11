В Усть-Илимске 3-летнего мальчика сняли с карниза пожарные, пока его мать спала на полу в кухне

В Братске 3-летнего мальчика сняли с карниза пожарные, пока его мать спала на полу в кухне Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня в Усть-Илимске на улице Энгельса сотрудники МЧС России спасли трёхлетнего мальчика, который оказался на карнизе балкона и чудом не сорвался вниз до приезда пожарных. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ребёнка в окне увидели соседи и позвонили в службу спасения. Когда по указанному адресу прибыли пожарные, мальчик сидел на перилах балкона, - рассказали в ведомстве.

Спасатели задействовали пожарный кран и поднялись к ребенку по автолестнице. Оказалось, что мать в этот момент находилась в квартире. Женщина спала на полу в кухне. С ней работают сотрудники полиции. Малыш в настоящее время в безопасности.

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