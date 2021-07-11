62-летний водитель "Волги" погиб после лобового столкновения с иномаркой в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись "Волга" и "Тойота". Водитель "ГАЗа" погиб на месте. Мужчине было 62 года. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области в соцсетях.

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что сегодня около 16.20 часов в поселке Зяба Братского района 62-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Тойота", - рассказали в ведомстве.

37-летнего водителя иномарки госпитализировали с травмами.

Устанавливаются причины и условия ДТП.

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