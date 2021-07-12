На 100 тысяч рублей оштрафовали компанию микрозаймов в Иркутске за письма начальникам должников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд выявил нарушения в работе микрофинансовой организации. В первый раз с жалобами на компанию обратился генеральный директор местной фирмы, который постоянно получал письма на имя сотрудника с требованиями погасить долг. Во втором случае женщина была возмущена, что ее начальник также получает сообщения о ее займе. Была проведена проверка. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- В ходе административного расследования факты, изложенные в жалобах, подтвердились. Таким образом, микрокредитная компания нарушила требования Федерального Закона, согласно которому передавать сведения о задолженностях граждан работодателю запрещается, - рассказали в ведомстве.

В итоге, Октябрьский районный суд Иркутска признал микрофинансовую организацию виновной и назначил штраф в 50 тысяч рублей по каждому делу.

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