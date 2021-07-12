Домашний арест до 10 сентября продлил суд бывшему министру здравоохранения Иркутской области. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Иркутской области. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе Кировского суда.

- Суд вынес постановление о продлении срока домашнего ареста экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой до 10 сентября текущего года, - рассказали в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, с мая по октябрь прошлого года, Наталия Ледяева, которая исполняла обязанности главы Приангарья до 12 ноября 2020 года, вместе со своим сыном, а также другими сообщниками похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей. Это произошло при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов для регионального минздрава.

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