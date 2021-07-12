Движение транспорта по улице 4-я Советская в Иркутске будет закрыто до октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске буде временно закрыто движение транспорта по улице 4-я Советская. Там пройдут строительно-монтажные работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- С 09.00 21 июля до 20.00 30 августа 2021 года будет прекращено движение автотранспорта по улице 4-я Советская от дома №9 до пересечения с улицей Седова. Кроме этого, в период с 09.00 1 августа до 10 октября текущего года будет ограничено движение транспорта по улице 4-я Советская от пересечения с улицей Коммунистическая до дома №9 на 4-й Советской, - рассказали в ведомстве.

Ограничение также связано с выполнением строительно-монтажных работ.

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