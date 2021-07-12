За жестокую расправу над щенком на глазах у детей сибиряка осудили на 2 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чите перед судом предстал мужчина, который жестоко расправился со щенком на глазах у детей. Это произошло в апреле 2020 года. Пьяного читинца раздражала дворняжка, которая преследовала его по пути домой. Собака пыталась ластиться к прохожему, чем мешала ему свободно идти. Тут нервы мужчины не выдержали. Об этом сообщают в пресс-службе районного суда Читы.

- Он взял щенка в руки за задние лапы. И умышленно применяя грубую физическую силу, с высоты собственного роста, ударил собаку об асфальт не менее трех раз, причиняя животному боль, страдания и мучения. То есть подсудимый совершил жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, - рассказали в ведомстве.

Страшную расправу над животным увидели жители двора, в том числе и маленькие дети.

Щенок получил черепно-мозговую травму, гематомы, перелом кости черепа и кровоизлияние мозга. Животное погибло после нескольких минут мучений от боли.

Вместе с этим, примерно за полгода до произошедшего мужчина, так же будучи пьяным, напал на свою знакомую, нанеся ей удар острым предметом в нос.

В суде обвиняемый сознался только в жестоком убийстве животного. Ему назначили условное лишение свободы сроком 2 года с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

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