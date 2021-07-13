Движение транспорта ограничат по улице Красноярской в Иркутске с 15 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске с 15 июля ограничат движение транспорта по улице Красноярской. Об этом сообщает мэрия города.

- На участке улицы Красноярской от улицы Лызина до Угольного проезда будет проходить ремонт тепловых сетей, - рассказали в городской администрации. – Ограничения для транспорта на этом участке продлятся до 20 августа.

Ремонтные работы на участке от проезда Угольный до улицы Култукской начнутся с 10 августа. Ограничения для проезда на этом отрезке улицы Красноярской сохранятся до 15 октября. После на данном месте уложат новый асфальт, установят бордюры.

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