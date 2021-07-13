Обочечнику грозит лишение водительских прав за объезд по встречке в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Куйтунском районе оштрафовали водителя, который объезжал ряд машин перед железным переездом по встречке. Видео с грубым нарушением попало в ссеть, где на него обратили внимание сотрудники ГИБДД. Об этом сообщают в пресс- службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водитель легкого авто выехал на встречную полосу и пытался объехать остановившиеся перед закрытым шлагбаумом железнодорожного переезда машины, - рассказали в ведомстве.

Инспекторы смогли быстро устаносить личность нарушителя. 24-летнего жителя Зиминского района ждет лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5 тысяч рублей.

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