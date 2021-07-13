На соблюдение антиковидных мер проверяют местных производителей в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

С 29 июня сотрудники министерства сельского хозяйства Иркутской области проверили 88 торговых точек местных товаропроизводителей на соблюдения ограничительных антиковидных мер. Рейды прошло на трех крупных рынках областного центра. Специалисты провели с продавцами 134 профилактические беседы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Напомним, при посещении магазинов и других организаций, деятельность которых не приостановлена, совершении поездок в общественном транспорте и такси, при нахождении на парковках, в подъездах многоквартирных жилых домов, лифтах необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания либо их аналоги (медицинские или гигиенические маски, - напомнили в ведомстве.

Также проверки проводят на крупнейших агропромышленных предприятиях региона. Ситуация оценивается как стабильная.

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