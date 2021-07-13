У 372 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 13 июля в Иркутской области за сутки выявлено 372 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в аккаунте регионального оперативного штаба в соцсетях.

- Количество подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии в регионе возросло до 78 696, в том числе 5868 человек продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях Приангарья. 27 человек выписались и будут проходить реабилитацию дома, - сообщили в ведомстве.

Также за сутки 102 пациента выздоровели. Общее количество жителей Иркутской области, победивших коронавирус – 71 124.

К сожалению, не всем удается справиться с вирусом. От COVID-19 умерло 32 человека, с начала пандемии - 3223. От иных, не связанных с коронавирусной инфекцией, заболеваний - 329. За последние сутки зафиксировано 2 летальных исхода.

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