Похитителей гаражных ворот задержали в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне вечером к экипажу росгвардии обратился местный житель, который увидел, как двое неизвестных на улице Щапова с помощью болгарки спиливают металлические ворота и складывают их вдоль дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Оперативно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали на месте двух молодых людей, которые уже сгрузили спиленные металлические конструкции в машину и собирались уехать, - рассказали в ведомстве.

Обоим подозреваем по 29 лет. Их передали в руки следственно-оперативной группы.

По предварительным данным, мужчины с помощью «болгарки» спилили ворота у гаража для последующей их сдачи в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело.

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