376 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения в Иркутской области 14 июля достигло 79 072. За сутки в это число вошли 376 человек, получивших накануне положительные результаты ПЦР-тестов. Стоит отметить, что это максимальный суточный прирост заболевших в нашем регионе за все время пандемии. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Приангарья.

- В больницах на сегодняшний день лечат 5791 пациента с COVID-19, - отмечают специалисты. – За сутки в ковидных госпиталях освободилось 77 коек.

Выздоровели за сутки 114 боровшихся с инфекцией, всего в Приангарье переболели COVID-19 71 238 сибиряков. Увы, не все смогли победить заразу. Сегодня стало известно, что коронавирус унес жизни еще 27 человек, также один пациент с таким же диагнозом скончался от иной тяжелой болезни. С начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе от нее умерли 3250 человек, также еще 330 зараженных имели в анамнезе другие не менее тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

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