Банду похитителей майнинговых машин задержали в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция совместно с Росгвардией задержала группу мужчин, которые подозреваются в краже оборудования для майнинга. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, злоумышленникам удалось предпринять две попытки хищений. Они были совершены на территории города Иркутска в ночное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения и проверены потенциальные места сбыта похищенного, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так полицейские вышли на след фигурантов. 4 из 5 участников банды ранее привлекались к уголовной ответственности. Все они жители Иркутска.

В квартирах злоумышленников и арендованном ими контейнере при обыске были обнаружены 60 майнинговых машин для добычи криптовалюты. По оценкам специалистов, их общая стоимость превышает 6 миллионов рублей. Кроме того, изъяты деньги, флеш-карты, сим-карты и другие доказательства.

Следователями возбуждены уголовные дела. Троих подозреваемых поместили под домашний арест, двое под подпиской о невыезде.

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