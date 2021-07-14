6 домов и 11 участков подтоплено на острове Елизовский в Иркутске

На иркутском острове Елизовский из-за очередного увеличения сброса воды на ГЭС подтопило 6 домов и 11 участков. Угрозы жизни или здоровью людей нет. С 14 июля сброс изменен с 3 тысяч до 3,1 тысячи кубометров/секунду. Местных жителей оповещают о возможном подъеме уровне воды. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- С 12 июля по поручению мэра Руслана Болотова аварийно-спасательная служба Иркутска усилила мониторинг уровня воды в реке Ангара в черте города. На текущий момент выявлены подтопления в СНТ "Елизовское", которое находится на одноименном острове в районе Академического моста. За последнюю неделю мы наблюдаем постепенный рост уровня Ангары в нижнем бьефе плотины ГЭС, - рассказали в ведомстве.

Жители могут в любое время обратиться в аварийно-спасательную службу для эвакуации или для получения иной помощи.

Напомним, в зоне риска находятся шесть садоводческих товариществ: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара — 3 и Нептун.

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