Участок улицы Верхняя Набережная закрывают на три месяца в Иркутске

Внимание, иркутские автомобилисты! Дорожная служба предупреждает, что с 08.00 19 июля по 31 октября 2021 года в городе закроют проезд на участке улицы Верхняя Набережная от дома №107 до развязки Академического моста. Об этом предупредили в администрации Иркутска.

- Проезд закроют из-за проведения капитального ремонта дороги, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Место проведения работ огородят, установят предупреждающие знаки. Останется лишь проезд к зданиям и жилым домам.

Водителей проезжающих в этом районе заранее выбирать пути объезда.

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