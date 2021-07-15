Аварийное отключение электричества произошло в 4 деревнях Иркутского района 15 июля
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Иркутском районе утром 15 июля произошло отключение электричества в 4 населенных пунктах. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Под отключение электроэнергии попали деревни Куда, Талька, Позднякова и село Хомутово, - говорят специалисты.
На месте уже выехала восстановительная бригада Восточных электрических сетей. Им предстоит найти причину аварийного отключения и устранить ее. Пока ориентировочное время возобновления подачи электричества – 13.00 по местному времени.
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