В Ангарске 25-летний парень предложил девушке познакомиться и своровал ее телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске полиция совместно с сотрудниками ОМОН задержали молодого человека, который украл на улице у девушки телефон. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Женщина сообщила, что во время прогулки с подругами, к ним подошла группа парней с предложением познакомиться. Когда девушка отошла в сторону, за ней проследовал один из молодых людей. Неизвестный ударил ангарчанку в спину, выхватил телефон и убежал, - рассказали в ведомстве.

25-летний парень оказался уроженцем Бурятии. Он сознался в содеянном. В мае текущего года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенные имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело.

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