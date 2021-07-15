Грузовик со 100 килограммами байкальского омуля остановили в Слюдянке

В Слюдянке на стационарном посту полиции «Рубеж» инспектор межрегионального Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра грузового автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки продукции. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- При досмотре рефрижератора, перевозившего партию кеты и морепродуктов из Хабаровска в Иркутск, госинспекторы обнаружили 4 коробки, в которых находилось около 100 килограммов предположительно байкальского омуля. Со слов дальнобойщика, свежемороженый товар его попросили довезти до Иркутска неизвестные лица по пути следования через Бурятию, - рассказали в ведомстве.

Нарушитель оштрафован.

Незаконный груз изъят и помещен на хранение на время выяснения обстоятельств. Проводится проверка.

Напомним, с 1 октября 2017 промышленная добыча, вылов и продажа омуля запрещена.

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