Драгдилеров, которые торговали наркотиками через интернет, задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержаны двое подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков. У них было изъято более 30 граммов запрещенных веществ. Их стоимость на черном рынке может превышать 90 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские задержали предполагаемых драгдилеров в Куйбышевском районе областного центра. В салоне их автомобиля оперативники обнаружили 27 свертков. При обыске арендованной злоумышленниками квартиры изъяли весы, упаковочный материал и 5 полимерных пакетов с запрещенными веществами, еще 10 «закладок» нашли в тайниках, которые фигуранты оборудовали в разных районах областного центра, - рассказали в ведомстве.

Двое жителей Иркутска 24 и 28 лет были ранее судимы. По предварительным данным, они торговали с помощью интернет-магазина. В свертки злоумышленники помещали магниты, оставляя наркотики в подъездах или на металлических конструкциях во дворах жилых домов. Координаты закладок наркозависимым сообщали по телефону, деньги просил перевести на карту.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт на незаконный сбыт наркотических средств. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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