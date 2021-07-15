Женщину, задушившую поясом от халата пенсионерку, нашли по следам ДНК в Иркутской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутске перед судом предстала 33-летняя женщина, которая обвинялась в жестоком убийстве пенсионерки в Шелехове. Пойти на преступление ей предложили двое знакомых, которые планировали незаконно подзаработать, ограбив беззащитную 81-летнюю бабушку. Злоумышленники догадывались, что у старушки дома хранятся сбережения и драгоценности. Об убийстве напарники договорились заранее, чтобы замести следы.

- Введя хозяйку в заблуждение, они проникли в квартиру, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного суда. - Затем подсудимая обхватила жертву руками и накинула ей на шею пояс от халата, сдавливая и перекрывая доступ воздуха. Потерпевшая упала на пол и не могла оказывать сопротивление. Тогда соучастники перенесли её на диван и стали наносить удары острым предметом и кулаками по телу, в том числе по голове.

Затем подсудимая снова схватила пояс от халата и принялась душить жертву, пока та не перестала подавать признаки жизни.

- После злоумышленники похитили денежные средства в размере 2000 рублей, ювелирные украшения из золота (обручальное кольцо, цепочки, серьги, крест, кулоны), всего на общую сумму более 160 тысяч рублей, и скрылись с места преступления, - рассказали в региональной прокуратуре.

Во время осмотра места преступления в квартире следователи обратили внимание на сумку убитой пенсионерки. С нее были сняты потожировые следы. Позже выяснилось, что они принадлежат ранее судимой 33-летней местной жительнице. Спустя месяц полиция задержала женщину, когда она ехала в поезде из Нижнего Новгорода.

Суд признал злоумышленницу виновной в жестоком убийстве и ограблении. Ближайшие 13 лет она проведет в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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