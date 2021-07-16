Скрытые проверки общественного транспорта проводят инспекторы ГИБДД в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Инспекторы ГИБДД в Иркутске регулярно проводят скрытые проверки общественного транспорта. Только за час таких рейдов в Октябрьском районе было составлено 5 протоколов об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».
- В числе нарушений - непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил маневрирования, разговор по телефону, а также технические неисправности транспортного средства, - говорят полицейские.
Такие рейды будут продолжаться, чтобы предупредить и пресечь нарушения, из-за которых могут пострадать как пассажиры, так и сами водители.
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