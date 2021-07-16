Без вести пропавшего 10-летнего школьника разыскала полиция в Иркутске Фото: Архив "КП"

В Иркутске в отдел полиции обратилась обеспокоенная мать. Она рассказала, что ее 10-летний сын отправился гулять и до сих пор не вернулся домой. Сначала женщина пыталась самостоятельно искать ребенка, но это не принесло результатов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Незамедлительно были созданы поисковые группы из числа сотрудников различных подразделений, которые приступили к розыску без вести пропавшего. Инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники, личный состав наружных нарядов полиции опрашивали одноклассников, соседей и друзей подростка, обследовали дворовые территории, проверяли подъезды и места массового скопления детей, куда мог отправиться мальчик, - рассказали в ведомстве.

Найти ребенка удалось в кратчайшие сроки. Через несколько часов школьника обнаружили дома у его нового знакомого, с которым познакомился на улице.

Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу.

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