Град и ветер до 20 м/с прогнозируют 17 июля в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спасатели и синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Иркутской области. Итак, по прогнозу Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, в субботу 17 июля днем местами в западных районах ожидаются сильные дожди, грозы, и даже град.

- В западных, северо-западных и центральных районах усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с., - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В случае непогоды, советуем жителям региона остаться дома.

Что касается Иркутска, то 17 июля в столице Приангарья без осадков. Ветер подует юго-восточный до 12 м/с. Столбик термометра поднимется до +29 градусов.

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