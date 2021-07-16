Умер преподаватель БГУ Михаил Рачков

Умер доктор экономических наук, преподаватель БГУ, заслуженный работник высшей школы России Михаил Рачков.

- Михаил Парфирьевич родился 3 января 1952 года в Нижнеудинске в семье железнодорожного служащего. В 1974 году с отличием окончил юрфак Иркутского госуниверситета. Учился в аспирантуре Ленинградского государственного университета на кафедре политической экономии профессора Н. Д. Колесова, - рассказали в Байкальском государственном университете.

В Иркутске Михаил Рачков известен как инициатор открытия факультета журналистики, в 1998-2000 годах был его первым деканом, заведующим кафедрой экономической журналистики.

В 2000–2001 годах - первый заместитель руководителя аппарата губернатора Иркутской области.

В 2002-2015 годах - проректор по связям с общественностью и СМИ Байкальского государственного университета, 2015-2020 годах - советник ректора.

Михаил Рачков умер сегодня утром 16 июля на 69 году жизни.

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