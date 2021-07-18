Выставка скетчинга открыта до конца июля в Доме Рогаля в Иркутске. Фото: предоставлено Музеем истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова

В Доме Рогаля в Иркутске открыта выставка скетчинга «Мир». В экспозиции – более 30 работ начинающих иркутских авторов, созданных в этой технике. Об этом сообщает пресс-служба Музея истории города им. А.М. Сибирякова.

- Скетчинг – техника изображения «быстрых» рисунков, с помощью которых художники могут выразить свою главную идею, запечатлеть момент, цвет, чувство, - рассказали в музее. - Для выполнения одной такой картины, как правило, выделяется от одного до четырех часов.

При этом авторы могут использовать для скетчинга любые материалы - цветные карандаши, маркеры, гуашь, акварель, тушь, так же векторная и компьютерная графика. Техника скетчинга сейчас очень востребована как иллюстрации к книгам, фильмам, в анимации и интерьере.

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