Почти 250 тонн кислорода поступило в больницы Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Около 250 тонн кислорода поступило в больницы Иркутской области для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на региональный минздрав.

- Кислород поступает в госпитали ежедневно в соответствии с потребностью. Его привозят партиями разного объёма. В третью волну потребление кислорода, действительно, выросло, но региональное правительство делает все возможное, чтобы не допустить его дефицита, - отметили в ведомстве.

В регионе работает несколько производителей жидкого кислорода. Дополнительно поставку осуществляют из других городов: Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Хабаровска.

В ближайшие сутки в госпитали на территории региона будет отгружено 16 тонн кислорода.

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