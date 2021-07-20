Иркутские полицейские поймали вора за три часа и вернули украденные деньги Фото: Архив "КП"

В Иркутске сотрудники полиции поймали вора за три часа. Преступник взломал пластиковое окно и залез в дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Злоумышленник похитил личные вещи и денежные средства в размере 57 тысяч рублей. В момент кражи хозяева находились на втором этаже, - рассказали в ведомстве.

Хозяева сразу позвонили в полицию. Неизвестный мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Оперативники уже через два часа вышли на след подозреваемого.

Выяснилось, что это 24-летний иркутянин, которого уже судили за кражу. Полицейские нашли в его доме похищенные деньги и вернули их владельцам.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

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