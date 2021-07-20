МЧС предупреждает: сильные дожди и грозы обрушатся на Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе в ближайшие сутки испортится погода. Сильные ливни и грозы пройдут ночью 21 июля в северо-восточных районах области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Убедительная просьба к гражданам, воздержаться от поездок на дальние расстояния, выходов на водные объекты для прогулок и рыбной ловли, отложить выход на туристские маршруты, - рекомендуют специалисты ведомства.

Помимо этого, спасатели предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов с 21 по 23 июля. Напоминаем, что разводить костры и жечь мусор запрещено.

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