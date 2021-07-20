Автобус Иркутск-Ангарск загорелся на улице Розы Люксембург

В Иркутске во время выполнения рейса Иркутск-Ангарск загорелся автобус. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Город Иркутск, улица Розы Люксембург 355, в 13:06 Поступило сообщение о пожаре в рейсовом автобусе Иркутск - Ангарск, 15 человек самостоятельно эвакуировались, - рассказали в ведомстве.

Как сообщают в региональном МЧС, пострадавших нет. в 13:32 открытый огонь удалось ликвидировать. Причина поломки и возгорания автобуса выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупреждает: сильные дожди и грозы обрушатся на Иркутскую область. От длительных поездок и отдыха на природе лучше отказаться. (подробности)

Роспотребнадзор: купаться в Мухорском заливе на Байкале рискованно для здоровья. Также в список попали залив на острове Юность и пляж Якоби в Иркутске. (подробности)

250 тысяч рублей за моральный вред отсудил иркутянин у водителя, который не уступил ему дорогу. Мужчина получил перелом бедра. (подробности)