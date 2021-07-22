Угрозу наводнений в Центральной России оценили эксперты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центральной России наводнения не грозят, а вот южным районам страны нужно быть готовыми к непогоде. Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Наводнения перекинутся на южную Россию, - поделился с NEWS.ru специалист. – Крым, междуречье Волги и Дона.

Рекордная жара там сменится экстремальными грозовыми дождями. Эксперт также рассказал, куда будут двигаться погодные изменения и что может преподнести россиянам небесная канцелярия – подробности.

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