Четверых детей приставы из Нижнеудинска забрали у бабушки и вернули матери. Фото: УФССП по Иркутской области

Сибирячка сумела восстановить родительские права, которых лишилась 5 лет назад. Она злоупотребляла алкоголем и совсем не заботилась о своих детях. Поэтому их и отдали на воспитание бабушке. Алименты мать четверых детей не платила, таким образом задолжала больше 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Женщина пересмотрела свои жизненные принципы – отказалась от употребления алкоголя, устроилась работать в строительную фирму и приступила к погашению имеющегося долга по алиментам, - рассказала судебный пристав-исполнитель отделения Юлия Тетина.

Судебные приставы Нижнеудинска поговорили с женщиной, объяснили, как важна мать в многодетной семье, а детей у нее четыре: два сына и две дочки. Помогли ей восстановить родительские права. В городском суде ее заявление одобрили. После этого мать смогла забрать своих детей домой.

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