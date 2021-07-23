По разрушенному ливнями мосту в Забайкалье частично восстановлено движение поездов. Фото: Правительство Забайкалья

В Забайкалье продолжают разбираться с последствиями сильнейших ливней. в 9:00 поступило сообщение о разрушении железнодорожного моста в Сретенском районе. Сейчас движение поездов частично восстановлено. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- На Трансибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга-Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

На месте обрушения работает оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда с бригадами вагоновосстановителей.

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