Массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей пройдут в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области 23 июля начались массовые проверки водителей. В машине каждый пассажир должен быть пристегнут, а дети сидеть в специальных креслах, иначе - штраф Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала 2021 года на территории Иркутской области зарегистрировано 108 ДТП с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований ПДД, не использовали ремни безопасности, детские удерживающие устройства, - рассказали в ведомстве.

При этом погибли 56 человек, из них 3 ребенка. А пострадали 165, в том числе 27 несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

В течение полугода правоохранители обнаружили 29972 нарушения в использовании ремней и 4789 нарушений перевозки детей.

За не пристегнутый ремень грозит штраф 1000 рублей, за неправильную перевозку детей – 3000 рублей.

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