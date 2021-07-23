Стало известно, когда иркутяне получат выплаты на школьников к первому сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня в самом разгаре прием заявлений на получение выплаты на школьников в Иркутске к 1 сентября. Так в регионе за 5 дней, по данным ПФР, поступило более 180 тысяч заявок, на 98% которых вынесено положительное решение. К слову, на рассмотрение дается не больше 5 рабочих дней. В случае отказа родители получат оповещение. Если же заявление удовлетворено, деньги поступят на счет в течение 3 дней, но не раньше 16 августа.

Согласно указу президента, право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют все российские семьи, где есть дети школьного возраста. То есть ребенку должно исполниться 6 лет не позже 1 сентября, а 18 лет не раньше 3 июля. Также помимо родителей, деньги могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Оформлять документы на выплату на школьников к 1 сентября в Иркутске семьи начали с 15 июля, такая возможность будет доступна до 1 ноября текущего года. Обратиться необходимо в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России независимо от места жительства родителей, а также онлайн - на портале Госуслуг. Деньги начнут поступать на счета с 16 августа.

Большинство родителей на портале получили автоматически сформированную заявку, которая собрана по данным разных ведомств. Остается лишь проверить актуальность информации и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Также выплата предоставляется инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В этом случае условием станет то, что 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Так как выплата на школьника к 1 сентября в Иркутске единовременная, начислять ее будут на карты различных платежных систем, а не только "Мир". Важно помнить, что при заполнении заявления необходимо указывать реквизиты лицевого счета именно родителя, а не кого-то из друзей и родственников.

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