Упавшего в расщелину туриста вызволили спасатели в Шелеховском районе

Упавшего в расщелину туриста спасли спасатели в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Несчастный случай произошел на скальнике «Старуха» в Шелеховском районе. 57-летний турист во время похода упал расщелину глубиной полтора метра, сломал ногу и не мог выбраться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Пострадавшему была оказана первая помощь, затем на носилках его транспортировали до станции «Орленок», где ожидала бригада скорой медицинской помощи

Спасателям нередко приходится вытаскивать даже самых опытных туристов из подобных мест. Люди не всегда понимают опасность таких приключений. И в поход могут идти неподготовленными. Для многих это лишь развлечение, возможность сделать красивые фото.

Чтобы вовремя получить помощь специалистов, нужно заранее предупреждать МЧС о путешествии. В случае опасности спасатели придут на помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По разрушенному ливнями мосту в Забайкалье частично восстановлено движение поездов. Сообщение об обрушении моста поступило утром 23 июля. (подробности)

Стало известно, когда иркутяне получат выплаты на школьников к первому сентября. Заявки на выплату на школьников в Иркутске к 1 сентября начали подавать с 15 июля. (подробности)