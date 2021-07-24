193 жителя Иркутской области вылечились от коронавируса за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 24 июля 399 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 83 056. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- За минувшие сутки из больниц Приангарья выписалось 54 пациента, болевший COVID-19. Продолжают лечение в медицинских учреждениях региона еще 5532 жителя, - рассказали в ведомстве.

Переболели и справились с вирусом 193 человек за сутки. Всего в Иркутской области выздоровели 72 700 жителей.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3615 пациентов, 32 за минувшие сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 364 человека, 1 за сутки.

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