Эксперт назвал сроки, когда можно сэкономить на покупке квартиры в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обзавестись собственным гнездышком - удовольствие все более дорогое. Цены на квартиры в новостройках Иркутска вгоняют в тоску: есть предложения, где за квадратный метр просят свыше 100 тысяч рублей! А ведь не Москва! С одной стороны, спасает льготная ипотека: 6,5% - вполне приемлемо, но с другой, она же и разогревает спрос, вызывая взрывной рост цен. И так происходит не только в нашем городе, а по всей стране.

- За время действия льготной ипотеки цены на новостройки в четырех городах выросли больше, чем наполовину: в Сочи на 57,4%, в Севастополе на 56,6%, в Омске на 54,3%, в Саратове на 53,1%, - рассказали аналитики федерального портала «Мир квартир». - Также в топ-10 самых подорожавших вошли Курган (+47,9%), Кемерово (+47,9%), Томск (+47,2%), Иркутск (+44,2%), Саранск (+43,5%) и Калининград (+43%).

Фото: Наталья ВИБЕ.

Да, даже в столице не такой резкий скачок. Иркутск и раньше не отличался дешевым ценником на жилье, а теперь и вовсе приходится отдавать в среднем 4,6 миллиона рублей за черновую двушку. Это самая высокая цена в Сибири, если верить аналитике. А ведь еще и ремонт на что-то нужно делать.

- Тем более что новых домов сдается не так уж и много, - комментирует «КП» - Иркутск директор агентства недвижимости Алексей Рябиков. - Да и поторговаться с застройщиком не получится.

А что дальше? Ждать ли снижения цен?

- Программа льготной ипотеки продолжает работать, но уже на других условиях - под 7% и с суммой кредита до трех миллионов рублей, - говорит гендиректор портала Павел Луценко.

Он добавляет про примеры других крупных городов: когда средняя цена на квартиры в новостройках уже превышает пять миллионов, ажиотаж на них спадает и цены начинают замедляться. А еще о том, что новое жилье может стать более тесным: многие покупатели стараются уложиться в те самые три миллиона, поэтому выбирают что-то поменьше - и застройщики подстраиваются под запрос.

А теперь о вторичке. Дешевле ли купить квартиру с рук?

- Цены кусаются и здесь, даже в хрущевках иногда стоимость квадратного метра доходит до 100 тысяч рублей, - говорит Алексей Рябиков. - Но! Сейчас многие иркутяне уехали в отпуск, покупателей стало меньше, ажиотаж немного спал. Благодаря этому примерно до середины августа есть шанс сэкономить на покупке квартиры: продавцы идут навстречу и нередко готовы снизить ценник на 100 - 200 тысяч рублей. А потом, вероятно, стоимость жилья снова станет «стабильно высокой». Советовать какой-либо конкретный район, где недвижимость дешевле, сложно: цены по городу сравнялись.

Плюс и в том, что на вторичке, если поискать, можно подобрать обжитую, уютную квартиру, и тогда не придется тратить лишние деньги на ремонт и мебель.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Машина по цене квартиры? Почему бы и да

Что интересно, машины по цене квартир в новостройках жители Иркутской области покупают более чем охотно. С апреля по июнь, по данным «Авито Авто», продажи на вторичном люксовом авторынке выросли на 47%, это при средней стоимости в 4,2 миллиона рублей! Наш регион по ценнику уступает только Новосибирской области и Дагестану. Так что, возможно, дешевле купить авто в других регионах страны и перегнать к нам…

Но откуда такой ажиотаж? Все просто. Те, кто может себе позволить премиальное авто, заметили, что новое дорожает, и перешли на вторичный рынок.

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