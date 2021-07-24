Стрелок из Иркутска Артем Черноусов не смог выйти в финал Олимпиады 2020 в Токио. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Иркутский стрелок Артем Черноусов неудачно стартовал на Олимпиаде 2020 в Токио. В квалификации стрельбы из пневматического пистолета на 10 метров, иркутянин занял лишь 11 место, набрав 577 баллов. В финал же вышли 8 сильнейших спортсменов, которые и продолжат борьбу за медали. Напарник Артема по сборной России Вадим Мухаметьянов и вовсе стал 23-м.

Шанс на медаль Токио у Артема Черноусова еще есть. 27 июля он выступит в этой же дисциплине, только в составе смешанных команд.

Для Артема это первые Олимпийские игры в карьере. Кстати, в Токио Артем приехал вместе с женой Маргаритой, которая также вошла в состав женской сборной России по пулевой стрельбе.

Напомним, 24 июля неудачу на Олимпиаде в Токио потерпела и дзюдоистка из Братска Ирина Долгова. Она вылетела на стадии 1/8 финала.

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