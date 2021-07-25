Бурятская лучница Светлана Гомбоева в составе сборной России прошла в 1/4 финала по командной стрельбе Олимпиады в Токио. Фото: личная страница Светланы Гомбоевой в соцсети.

Олимпиада 2020 в Токио, стрельба из лука, командное первенство среди женщин. Сборная из России победила в 1/8 финала сборную Украины со счетом 6:2. В составе нашей команды выступали Ксения Перова из Свердловской области, Елена Осипова из Таганрога и Светлана Гомбоева из Бурятии.

Победа в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио означается, что россиянки выходят в четверть финал, где встретятся со сборной США.

На прошлых летних Олимпийских играх в 2016 году наши лучницы заняли второе место, вернувшись из Рио с серебряными медалями. Надеемся, что и в этот раз наша сборная без медалей не останется.

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