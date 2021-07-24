Боксер из Бурятии Людмила Воронцова проиграла итальянке в 1/16 финала на Олимпийских играх. Фото: личный архив Людмилы Воронцовой

Уроженка Бурятии, российский боксер Людмила Воронцова, выступающая в весе до 57 кг, проиграла итальянке Ирме Теста в 1/16 финала на Олимпийских играх. Воронцова уступила раздельным решением со счетом 1:4. Пара российской и итальянской спортсменок выступила первой в вечерней сессии в 16:00 по иркутском времени.

Напомним, Девушки уже встречались на стадии 1/8 финала европейского квалификационного турнира в июне, тогда итальянка оказалась сильнее.

Боксёрский турнир в рамках Олимпиады будет проходить с 24 июля по 8 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В нём примут участие 286 боксёров: 186 мужчин и 100 женщин. У мужчин соревнования пройдут в 8 категориях, а у женщин – в 5. В каждом весе от одной страны может выступить один спортсмен.

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