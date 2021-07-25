Светлана Гомбоева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в командной стрельбе из лука. Фото: личная страница Светланы Гомбоевой в соцсетях

На Олимпиаде 2020 в Токио 25 июля решалась судьба комплекса наград в стрельбе из классического лука. Сборную России представляли опытная спортсменка Ксения Перова из Свердловской области, выступавшая на Олимпиаде в Рио пять лет назад и взявшая там серебряную медаль, впервые на олимпийские старты попали Елена Осипова из Таганрога и Светлана Гомбоева из республики Бурятия. Надо сказать, представляли «новенькие» нашу страну достойно. Россиянки на пути к финалу одолели лучниц из Украины, США, Германии и в решающей схватке, увы, проиграли представительницам Южной Кореи. Та же Светлана не раз выбивала «десятку».

Светлана Гомбоева стала мастером спорта по стрельбе из лука под руководством Ольги Галушко - она была ее первым тренером.

- Света и училась хорошо, все успевала, после 10 класса уехала в Иркутск, где окончила школу, после поступила в Бурятский государственный университет, на бюджет, - рассказывает Ольга Михайловна.

В столице республики Светлана Гомбоева продолжили тренироваться. Попала к тренерам Константину и Гэрэлме Эрдыниевым.

- Светлана тренируется у нас с 2015 года, - говорит Гэрэлма Эрдыниева. – Как только она пришла, сразу было видно, что она очень ответственная и целеустремленная. Без дисциплины в спорте нельзя.

Светланой справедливо гордятся и в Бурятии, где она сейчас тренируется и достигает успехов. В нынешнем году она взяла Кубок России, победила на втором этапе Кубка мира в Лозанне, выиграла чемпионат Европы в командном зачете и стала обладательницей серебряной медали Олимпиады в Токио по командной стрельбе из лука в составе сборной России.

"Наша Светлана Гомбоева - серебряная медалистка Олимпиады! Лучшая в команде! Мы гордимся землячкой! Комментаторы отметили лидерство спортсменки, ее качество стрельбы: «Она, безусловно, лучшая на протяжении всего командного турнира», - эти слова поддержки принадлежать главе Бурятии Алексею Цыденову.

Позже Светлана Гомбоева записала сторис в Инстаграм для своих болельщиков:

- Всем привет, друзья! Большое спасибо за поздравления, за поддержку!, - обратилась к подписчикам Светлана Гомбоева. - Я очень рада и физически не могу сейчас всем ответить, буду разгребать сообщения по мере возможности. Эмоции, конечно, не передаваемые, но, мне кажется, я еще не до конца осознаю, что мы с девчонками сделали, это круто, это очень круто!

Читайте также:

Первый тренер обладательницы серебряной медали Олимпиады-2020 Светланы Гомбоевой: «А ведь в детстве она едва не бросила спорт!». О том, как стремилась к победе в Токио лучница Светлана Гамбоева, рассказала наставник, давшая ей путевку в жизнь (подробности)

Матыцин поздравил российских лучниц с серебром и выделил Гомбоеву. Светлана получила солнечный удар во время квалификации, но все равно продолжила сражаться (подробности)

НА ЗАМЕТКУ!

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».