Бурятская лучница Светлана Гомбоева в составе сборной России вышла в финал командной стрельбы на Олимпиаде в Токио

Бурятская лучница Светлана Гомбоева из Бурятии в составе сборной России вышла в финал командной стрельбы на Олимпиаде в Токио. Фото: личная страница Светланы Госбоевой в соцсети

Со счетом 5:1 закончился полуфинал по командной стрельбе из лука Олимпиады 2020 в Токио. Российская сборная, в составе которой лучница Светлана Гомбоева из Бурятии, обыграла команду Германии и вышла в финал!

В составе российской команды также опытная спортсменка Ксения Перова из Свердловской области – у нее уже есть серебряная медаль с Олимпиады в Рио, и Елена Осипова из Таганрога – она, как и бурятская лучница приехали на олимпийские старты впервые.

Обе «новенькие» лучницы стреляют на ура и выдают отличные результаты, позади уже сборные Украины, США и Германии. Ждем финал, держим кулачки! В финале сборная России встретиться с лучницами из Кореи.

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