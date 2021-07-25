Лучница Светлана Гомбоева из Бурятии в составе сборной России вышла в полуфинал командной стрельбы на Олимпиаде в Токио. Фото: личная страница Светланы Гомбоевой в соцсети.

На арене Юменосима Парк в японском Токио только что завершились командные соревнования по стрельбе из лука. На Олимпиаде в Токио в составе сборной России выступала лучница из Бурятии Светлана Гомбоева. Вместе с ней за победу боролись Ксения Перова из Свердловской области, Елена Осипова из Таганрога. Соперницами россиянок были спортсменки из США.

Стоит отметить, что для Светланы Гомбоевой, как и для Елены Осиповой, это первая Олимпиада. В четверть финала бурятская лучница принесла команде 52 очка, попав при этом три раза в «десятку».

С результатом 6:0 по итогам трех сетов сборная России вышла в полуфинал, где встретится с лучницами из Германии.

Напомним, ранее сборная России по стрельбе из лука победила в 1/8 финала сборную Украины.

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