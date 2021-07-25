59-летний сибиряк погиб в ДТП на выезде из Усть-Кута в Иркутской области. Фото: @gibdd.38

В Иркутской области на выезде из города Усть-Кут столкнулись две иномарки – «Тойота Карина» и «Нисан Террано». В автоаварии погиб 59-летний водитель «Тойоты». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Помощь медиков понадобилась 31-летней пассажирке автомобиля «Тойота» и 39-летней пассажирке машины «Нисан», - говорят инспекторы. – 42-летний водитель «Ниссана» не пострадал.

ДТП произошло около 14.20 часов 25 июля. По предварительный данный, 59-летний автомобилист хотел совершить обгон, выехал на полосу встречного движения.

- Напоминаем, что обгон должен совершаться только в разрешенных местах, предварительно убедившись, что расстояние между автомобилями позволят выполнить его безопасно, - отмечают сотрудники ДПС. - Скорость автомобиля должна позволять водителю быстро реагировать на меняющуюся обстановку.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить точную причину и все обстоятельства смертельного ДТП.

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